Anzeige

Ob den Löwen tatsächlich noch einmal so ein absoluter Glücksgriff wie vor vier Jahren mit Nikolaj Jacobsen gelingt, muss die Zukunft zeigen – doch die Voraussetzungen für eine weiter erfolgreiche Zukunft sind gegeben. So hat der zweifache deutsche Meister seinen Kader für die mittelfristige Zukunft fit gemacht und noch einmal qualitativ verbessert. Bis auf die Baustelle im rechten Rückraum, wo im nächsten Sommer echter Handlungsbedarf besteht, sind zunächst einmal alle Positionen bis mindestens 2020 auf absolutem Top-Niveau besetzt.

Dazu kommt im nächsten Sommer nun ein Trainer mit besten Referenzen. Kristján Andrésson hat schließlich in nicht einmal zwei Jahren die schwedische Nationalmannschaft genau mit dem Rezept vorangebracht, das zuletzt auch für die Löwen der Schlüssel zum Erfolg war: Tempohandball und eine bärenstarke Defensive.

Für den Jacobsen-Nachfolger wird es dabei von Vorteil sein, dass er in Mannheim mit seinem Torhüter-Gespann aus der Nationalmannschaft weiterarbeiten kann. Mit Jesper Nielsen und Jerry Tollbring trifft er weitere Landsleute, das Duo Sigurdsson/Petersson kennt er aus seiner isländischen Heimat. Intern wird ihm die Eingewöhnung deshalb relativ leicht fallen. Schwieriger könnte sich für den jungen Coach da schon die Anpassung an die äußeren Umstände in einem neuen Land gestalten, da er bislang nur in Schweden gewirkt hat. Doch auch das dürfte dem 37-Jährigen zuzutrauen sein. Mit ihm sind die Badener für die Zukunft bestens aufgestellt.