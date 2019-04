Beweglichkeit gefragt

Ausländische Firmen investieren weiter in Baden-Württemberg. Das ist zunächst ein gutes Zeichen, sollte aber nicht über die Herausforderungen der Zukunft hinwegtäuschen. Hohes Lohnniveau, hoher Lebensstandard, häufig dank starker Betriebsräte gesicherte Arbeitsplätze – der Südwesten verfügt über ein Wohlstandsniveau, von dem andere Regionen der Welt nur träumen können. Wer glaubt, dieses Niveau ohne tiefgreifende Veränderungen beibehalten zu können, der irrt.

Unternehmen im Südwesten geraten zwischen den Wirtschaftsgiganten USA und China immer mehr in die Zange. Neue Autoantriebe, autonomes Fahren, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, vernetztes Leben – dies sind die Stichworte, wenn es darum geht, ob auch unsere Kinder und Enkel vom heutigen Wohlstand profitieren können. Bleiben Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in weiten Teilen so unbeweglich wie bisher, stehen die Vorzeichen eher schlecht.

Wie hoch sind die Investitionen in Forschung und Technik? Wie viel Freiheiten haben Gründer-Firmen, schnell innovative Produkte auf den Markt zu bringen? Das sind einige der zentralen Fragen der Zukunft. Noch hat die Region dank Großkonzernen wie Bosch, Daimler oder Audi die Möglichkeit, eine bedeutende Rolle einzunehmen, wenn die Welt sich im Zeichen moderner Technologien neu sortiert. „Wenn wir weiterhin nur das tun, was wir so gut gemacht haben, sind wir erledigt“, sagte jüngst der scheidende Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche. Recht hat er.

