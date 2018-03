Anzeige

Die Krim, die Ostukraine, Syrien, die Blockadehaltung im UN-Sicherheitsrat, die Cyberattacken, die Unterdrückung der Opposition im eigenen Land, die inszenierten Wahlen, die Menschenrechtsverletzungen. Machen wir uns nichts vor: Die Liste der Kritikpunkte an Russland ist lang – und diese Punkte sind berechtigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel weist bei ihren wenigen Besuchen in Moskau wohlweislich darauf hin, sie macht das nicht harsch, aber mit angemessener Härte.

Die Ausweisung russischer Diplomaten aber, weil der Kreml am Giftgas-Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien beteiligt sein soll, ist verfrüht. Damit beteiligt sich auch Berlin an der Vorverurteilung eines Regimes, das schon allein deshalb an seiner Legende, der Westen habe sich gegen Russland verschworen, festhalten und daraus seine Stärke ziehen wird.

Es fehlen immer noch die Beweise, und ohne Beweise bekommt die Aktion der mehr als 20 Länder, russische Diplomaten loszuwerden, etwas Hohles. Dass die Geduld mit Russland, mit dem Verhalten des Kremls, mit dem geradezu mit Stolz vor sich hergetragenen Gangster-Benehmen russischer Führung in Europa zu Ende geht, ist nachvollziehbar.