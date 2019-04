Es ist eine einzige Frage, die Markus Weinzierl immer wieder stellte. „Bin ich hier eigentlich an allem schuld?“, wollte der mittlerweile entlassene Trainer des VfB Stuttgart vor wenigen Tagen wissen. Nein, natürlich ist der 44-Jährige keinesfalls der Alleinschuldige an der Misere, übernahm er doch im Herbst einen vom ebenfalls bereits weggeschickten Sportvorstand Michael Reschke katastrophal zusammengestellten Kader. Wobei die Gründe für die Dauer-Krise am Neckar ziemlich sicher noch tiefgründiger sind und länger zurückliegen.

Der VfB will einfach nicht lernen

Vier Präsidenten, sechs Sportvorstände und 16 Trainer seit 2007 sprechen für sich. Wie soll es bei so wenig Kontinuität auch nur irgendwie vorangehen? Das ist nicht möglich, zumal der Lerneffekt nach der Strafe in Form des Abstiegs 2016 ausblieb und – geblendet von der intern vollkommen überschätzten Rückrunde 2018 – gleich wieder höhere Ziele formuliert wurden. Die Großmannssucht, sie steckt eben noch immer im VfB, dessen Probleme sich nicht durch eine Trainer-Entlassung auflösen. Diesem Irrglauben unterlag der Club schon mehrfach, ohne daraus auch nur eine Lehre zu ziehen.

Nach dem nächsten desolaten Auftritt in Augsburg stellt sich dennoch auch bei Weinzierl die Schuldfrage. Dazu reicht schon ein Blick auf die reinen Fakten: Magere vier Siege in 23 Partien, im Schnitt mickrige 0,7 Punkte pro Partie, dazu 21:54 Tore. Diese Zahlen sind angesichts eines Kaderwertes von 160 Millionen Euro nichts anderes als eine Bilanz des Grauens, die eben Weinzierl zu verantworten hat, weil er dieser Mannschaft bis zuletzt keinen Plan an die Hand gegeben, keinen Impuls verliehen hat, mit ihr vielleicht auch gar nichts anfangen konnte.

Deshalb gehört von den vielen Stuttgarter Trainerentlassungen diese zweifelsohne zu den nachvollziehbarsten. Sie war wahrscheinlich sogar alternativlos, ist doch längst sogar das Minimalziel Relegationsrang in akuter Gefahr, weil es auch nach dem Jahreswechsel keinen Aufschwung gab. Noch nicht einmal einen kleinen, obwohl Weinzierl im Winter zumindest korrigierend in die Kaderplanung eingreifen durfte und seinen bei Hertha BSC offenbar nicht grundlos in die Regionalliga verbannten Wunschspieler Alexander Esswein bekam.

Weinzierls lange Mängelliste

Weinzierls Spezi aus gemeinsamen Augsburger Zeiten – welch Ironie an diesem Spieltag – steht seitdem konsequent in der Startelf und kommt als Offensivspieler auf null Tore und null Vorlagen in 13 Begegnungen, was zum gesamten – wenn man es so nennen kann – Offensivspiel der Schwaben passt. Denn das basiert auf den Faktoren Zufall und Glück, während die in der Vorsaison noch zweitbeste Abwehr mittlerweile die mit Abstand schlechteste der ganzen Liga ist, was im peinlichen Offenbarungseid von Augsburg gipfelte.

In besagter Partie habe er keine Argumente für sich sammeln können, sagte Weinzierl nach der Begegnung. Doch was noch viel schlimmer wiegt: Auch in fast keinem Spiel davor.

