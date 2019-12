Billiger Populismus

Dass die Innenminister den Abschiebestopp nach Syrien lockern und gefährliche Straftäter loswerden wollen, ist juristisch heikel und moralisch fragwürdig. Normalerweise sollten Verbrecher dort verurteilt und inhaftiert werden, wo sie gegen Gesetze verstoßen haben. Erst recht, wenn ihnen nach der Abschiebung wie in Syrien auch der Tod drohen kann. Das Assad-Regime in Damaskus ist ja alles andere als zimperlich. Außerdem herrscht in Syrien noch immer ein Bürgerkrieg, deshalb sind die Voraussetzungen ganz anders als zum Beispiel bei den deutschen IS-Kämpfern, die jetzt von der Türkei in ihre Heimat abgeschoben werden. Die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat, in dem jeder Beschuldigte einen fairen Prozess bekommt. Davon kann in Syrien aber keine Rede sein.

Auf den ersten Blick ist der Plan der Innenminister deshalb ungeheuerlich. In Wirklichkeit dürfte es sich aber eher um einen Taschenspielertrick handeln. Die Bundesländer sind mit ihrer Abschiebepraxis eher lax, immer wieder fordert der Bund deshalb von ihnen mehr Engagement. Die Losung „Straftäter raus aus Deutschland“ klingt deshalb ziemlich populistisch, dürfte aber an der Wirklichkeit scheitern. Das hat Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) indirekt selbst eingeräumt: Es gibt praktische Probleme, weil in Syrien keiner Lust hat, Straftäter aus Deutschland aufzunehmen.

Die groteske Folge: Die deutschen Gerichte werden mehr Arbeit bekommen – denn es kommt ja immer auf den Einzelfall an. Abgeschoben wird aber unabhängig vom Urteil vielleicht gar keiner. Was soll das dann?

