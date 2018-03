Anzeige

An Horst Seehofers Satz wird sich auch die neue große Koalition in den nächsten Monaten messen lassen müssen. Das Bündnis sei eines „für die kleinen Leute“, sagt der CSU-Chef bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages. Das Papier ist in der Tat sehr sozial angelegt. Aber: Papier ist geduldig. Entscheidend wird jetzt das praktische Handeln der neuen Regierung werden, um den massiven Vertrauensrückgang wieder aufzufangen.

Diese große Koalition wird anders werden müssen als die letzte, die zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine riesige Lücke gelassen hat. Blickt man nämlich zurück ins Jahr 2013, so war es damals SPD-Chef Sigmar Gabriel, der ähnlich wie Seehofer von einer Koalition „für die kleinen und fleißigen Leute“ sprach. Am Abend der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hat sich jedoch gezeigt, dass das Bündnis an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbei regiert hat, so erheblich waren die Verluste von Union und SPD.

Die Koalition wird anders werden müssen, weil das Land anders geworden ist. Das haben Union und SPD inzwischen begriffen. Der Einzug der AfD in den Bundestag ist ein Einschnitt und ein Beleg dafür, wie stark der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland in den vergangenen Jahren gelitten hat. Es gibt immer mehr Bürger, die sich abgehängt fühlen und es auch sind, die ganz konkrete Probleme haben und dafür endlich ganz konkrete Lösungen von den Gewählten erwarten – auf dem Wohnungsmarkt, in der Pflege, bei der prekären Beschäftigung oder bei der Armut im Alter. Und es zeigt sich, dass die Integration sich als schwieriger erweist, als gedacht.