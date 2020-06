Bitte mit Maske!

Es wäre zynisch, den Verlust der offenen Grenzen innerhalb Europas und zur übrigen Welt als notwendig zu bezeichnen, um den Wert dieses hohen Gutes wieder schätzen zu lernen. Und doch wurde dieser Beschluss der europäischen Innenminister vom Freitag ersehnt wie kaum ein anderer zuvor. Noch im Laufe dieses Monats wird die Gemeinschaft wieder zusammenrücken. Die Menschen im Schengen-Raum können aufatmen – sie dürfen reisen, wenn sie Lust darauf haben.

Und doch ist nichts wie vorher. Der Kampf gegen das Coronavirus wurde nicht gewonnen. Die Union öffnet sich wieder, weil sie etwas erreicht hat, was viele erst noch schaffen müssen: Dank konsequenter Überwachung und Hygiene hat Europa so etwas wie einen epidemiologischen Gleichstand erreicht– auch wenn man richtigerweise Großbritannien derzeit ausnehmen muss.

Allerdings sollte jedem klar sein, dass dieser Erfolg nur dann anhält, wenn die Vorsicht mitgenommen wird. Wer glaubt, er könne auch von Maske und Mindestabstand Urlaub machen, riskiert viel – den Neubeginn, die wiedergewonnene Freiheit, das Überleben der Gastgeber und am Ende wohl auch die eigene Gesundheit. Vor allem deshalb bleibt es konsequent, wenn die EU die Öffnung ihrer Außengrenzen noch hinauszögert und die zuständigen Außenministerien mit der Aufhebung ihrer Reisewarnungen zurückhaltend sind.

Nicht nur die EU-Weltenbürger drängen darauf, endlich auch wieder Ägypten, Tunesien oder gar die Traumziele in der Karibik oder Fernost ansteuern zu dürfen. Aber so lange nicht sichergestellt ist, dass die dortigen Länder und Urlaubsanbieter das gleiche Schutzlevel garantieren können, das die innereuropäische Grenzöffnung möglich machte, darf niemand leichtfertig sein.

Die von vielen Experten befürchtete zweite Infektionswelle ist keine theoretische Gefahr. Das schmerzhafte Verbot von Großveranstaltungen innerhalb der EU darf nicht dadurch außer Kraft gesetzt werden, dass diese nun an den Stränden Asiens, Afrikas oder Südamerikas stattfinden. Die Innenminister zeigten sich am Freitag entschlossen, alles zu tun, um Virus-Importe zu unterbinden. Auch damit muss rechnen, wer glaubt, die Zeit sei reif, um in weniger sichere Gebiete reisen zu können. Dann mag vielleicht die Hinreise gelingen. Aber der Rückflug endet dann im Verdachtsfall eben in der Quarantäne.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020