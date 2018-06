Anzeige

Für die geplagten Euro-Finanzminister mag das Auslaufen des dritten Hilfsprogramms am 20. August so etwas wie eine historische Stunde sein. Und auch die Hellenen selbst wollen sich dann wieder als die Herren im eigenen Haus fühlen. Aber tatsächlich bleiben Griechenland und seine Regierungen noch auf Jahre hinaus unter der Fuchtel der Geldgeber. Zu groß ist die Sorge der Euro-Familie, dass Premierminister Alexis Tsipras im Vorfeld der Wahlen 2019 in alte Verhaltensweisen zurückfallen und teure Wahlversprechen machen könnte.

Es wäre nicht nur ein Vertrauensbruch gegenüber den Geldgebern, sondern auch ein Rückschlag für die Zusagen, künftig solide zu wirtschaften. Das wird ohnehin nicht einfach. Denn die so lange hinausgezögerten Schuldenerleichterungen fallen deutlich geringer aus als erhofft. Griechenland wird auch weiter unter den Folgen eines Schuldenberges ächzen, von dem sich niemand vorstellen kann, wie dieser jemals abgetragen werden kann.

Die Geldgeber sind skeptisch, weil die Geschichte dieser Krise voller Lügen, Hintertüren und dem Bruch eingegangener Versprechungen ist. Das ist bitter – vor allem für die griechische Bevölkerung, die weiter unter den Folgen der Fehler leiden wird, die die Regierungen gemacht haben. Die Menschen haben einen beispiellosen Absturz erleben müssen.