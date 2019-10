Der erste professionelle Versuch, den Sport für politische Zwecke einzuspannen, entwickelte sich zu einem wundervollen Fehlschlag. Die geplante braune Propaganda-Show der Nazis bei Olympia 1936, um die vermeintliche Überlegenheit der „Herrenrasse“ zu demonstrieren, endete damit, dass der dunkelhäutige Leichtathlet Jesse Owens mit vier Goldmedaillen zum großen Star der Spiele aufstieg.

Das hat die Autokraten und Diktatoren der Moderne aber nicht daran gehindert, den Sport weiter in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Olympia in Peking, die Fußball-WM in Russland, die Formel 1 in Aserbaidschan, eine Handball- oder Leichtathletik-WM in Katar – wer als Machthaber über das nötige Kleingeld verfügt, ist bisher immer auf willfährige Funktionäre getroffen, denen Demokratie oder Menschenrechte gleichgültig waren. Die schönen, in alle Welt ausgestrahlten Fernsehbilder von den sportlichen Großveranstaltungen dienen den Despoten als unbezahlbare Eigenwerbung. Der Weltsport hat sich kaufen lassen, statt seine universell gültigen Werte zu verteidigen. Eine bittere Erkenntnis.

Wenn der Sport seine angekratzte Glaubwürdigkeit als positive gesellschaftliche Kraft aber nicht vollends verspielen will, darf er die schlimmsten Auswüchse nicht tolerieren. Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihren EM-Qualifikationspartien gegen Albanien und in Frankreich den international geächteten Krieg ihres Landes gegen die Kurden in Syrien mit einem militärischen Gruß unterstützt – Präsident Recep Tayyip Erdogan weiß um die manipulative Kraft dieser Geste in der fußballbegeisterten türkischen Bevölkerung. Die Uefa als zuständiger Verband muss dafür eine empfindliche Strafe aussprechen, am besten Heimspiele auf neutralem Boden. Das Gleiche gilt für den Rassismus-Skandal in Bulgarien: Bei der Partie gegen England zeigten etliche rechtsextreme Fans auf der Tribüne einen Gruß, der ekelerregende Erinnerungen an das Berliner Olympiastadion im Jahr 1936 weckte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019