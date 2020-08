Bittere Pille zu schlucken

Mehr Fachärzte wünschte sich der Bürgermeister, eine Verbesserung der medizinischen Versorgung in Heddesheim. Von einem Anästhesisten war die Rede, für einen Orthopäden und sein tonnenschweres MRT-Gerät waren sogar aufwendige statische Vorkehrungen getroffen. Doch letztlich sind die Träume vom großen Ärztehaus zerplatzt wie eine Seifenblase. Immerhin gibt es jetzt eine moderne Kinderarztpraxis, in der sich ansässige Mediziner zusammengeschlossen haben. Damit dürfte die medizinische Versorgung in diesem Bereich dauerhaft gesichert sein. Dass sich ein weiterer Zahnarzt mit Chirurgie ansiedelt, stellt ebenso wenig eine Erweiterung im Portfolio dar. Immerhin sorgt der Hörgeräte-Akustiker für ein neues Angebot.

Apotheke unwahrscheinlich

Dass sich für das Erdgeschoss des Gebäudes doch noch ein Apotheker finden lässt, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich. Die drei vorhandenen Einrichtungen decken den Markt ab, die Inhaber denken nicht ans Aufhören. Ein Umstand, der sich schon vor Baubeginn hätte klären lassen. Was bleibt, ist also ein „Ärztehaus“, das auch andere medizinische Dienstleister beherbergt und unterm Dach eine reizvolle Wohnung unterbringt.

Wenn alles vermietet ist, kann der Investor zufrieden sein. Die Kommunalpolitiker müssen sich allerdings fragen lassen, ob sie nicht den vollmundigen Versprechungen der Projektentwickler auf den Leim gegangen sind. Dass nun auch noch der Spielplatz und die Grünfläche gegenüber reduziert werden müssen, um Parkplätze für das Ärztehaus zu schaffen, ist ein weiterer Wermutstropfen. Ganz zu schweigen davon, dass die großzügige Bebauung des Eckgrundstücks noch nicht einmal Platz für einen ordentlichen Baum lässt, der das Kleinklima verbessert. Eine bittere Pille, die Heddesheim da schlucken muss.

