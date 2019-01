Bitterer Rückschlag

Es gibt in der Weltspitze kaum einen Tennis-Profi, der über mehr Potenzial verfügt als Alexander Zverev. Der deutsche Überflieger bringt alles mit, um schon in diesem Jahr die Nummer 1 zu werden und die Altstars Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer als Topstars abzulösen. Genau das ist auch das Ziel des 21-Jährigen, an dem er sich nach dem bitteren Achtelfinal-Aus bei den Australian Open messen lassen muss. Um so enttäuschender ist sein Auftritt in Melbourne. Wieder einmal hat Zverev die Erwartungen bei einem Grand-Slam-Turnier nicht erfüllen können. Er ist diesmal sogar krachend daran gescheitert, was einen schweren Rückschlag auf dem Weg nach ganz oben bedeutet.

Der Tennis-Weltmeister hat es nicht geschafft, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten und ist in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Sein Wutausbruch spricht Bände. Trainer Ivan Lendl muss seinen Schützling vor allem im mentalen Bereich Nachhilfe erteilen, damit dieser auch an weniger guten Tagen ein wichtiges Match noch zu seinen Gunsten entscheiden kann. Denn diese Fähigkeit zeichnet die ganz Großen aus.

Aktuell gehört Zverev noch nicht dazu, auch wenn er sich in der neuen Weltrangliste sogar auf Platz drei verbessern wird. Der Davis-Cup-Spieler muss weiter konsequent an seinen Schwächen arbeiten. Bis zu den nächsten Höhepunkten in Paris und Wimbledon bleibt ihm genügend Zeit. Solange muss Zverev akzeptieren, dass er leichtfertig eine weitere Chance verpasst hat, seinen großen Traum von einem Grand-Slam-Titel zu verwirklichen.

