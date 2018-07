Bitterer Vorgeschmack

Anzeige

Ist die Lage mindestens zwei Jahre kritisch, wie es das Unternehmen vorhersagt? Was heißt „mindestens“? Müssen andere, stabiler laufende Segmente im Konzern wie Frucht und Spezialitäten das Kerngeschäft subventionieren? Die Unwägbarkeiten sind zahlreich. Südzucker muss trotzdem eine entschlossene Strategie liefern. Denn an der Börse werden Erwartungen an die Zukunft gehandelt. Wer den schwachen Aktienkurs von Südzucker betrachtet, sieht ganz schnell: Vertrauen der Anleger sieht anders aus. Darauf zu warten, dass die Märkte von allein besser werden, reicht nicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018