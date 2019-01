Blanke Blockade

Eigentlich sollte die Einstimmigkeit die EU-Staaten schützen. Denn sie verhindert, dass ein Land fremdbestimmt wird. Doch im Lauf der Jahre hat der Zwang zum Gegenteil geführt. Denn Einstimmigkeit bedeutet auch, dass jede Regierung die Entwicklung aller ausbremsen kann.

So verhindern die Niederlande und Irland seit Langem alle Versuche, Steuerschlupflöcher zu schließen. Dass die Finanztransaktionssteuer von den elf Staaten, die dazu bereit sind, nicht eingeführt werden kann, weil im Ministerrat nicht alle zustimmen, macht das Instrument zur Farce. Dennoch weiß EU-Währungskommissar Pierre Moscovici natürlich, dass zunächst einmal alle die Hand heben müssen, um das Prinzip abzuschaffen.

Dennoch hat die Kommission recht: Sie regt zur Diskussion des Themas an. Das Kalkül: Wenn im bevorstehenden Europa-Wahlkampf die Argumente aufeinanderprallen, werden die Vertreter der Union darauf verweisen, dass man ja viel besser dastehen würde, wenn die Regierung A oder B nicht blockieren würde. So tritt man die Abschaffung der Einstimmigkeit breit, die sich in anderen Themenbereichen durchaus bewährt hat.

Aber die Steuerpolitik gilt als besonders sensibler Bereich im Katalog der nationalen Hoheiten, aus denen sich die EU herauszuhalten hat. Der Wettbewerb zwischen den Ländern mit Niedrigsteuern für Unternehmen geht daher weiter – nicht zuletzt deshalb, weil der Europäische Gerichtshof diese Art von Konkurrenz als legitim gebilligt hat.

Doch über Jahre hinweg die immer gleichen Argumente über eine steuerpolitische Detailfrage auszutauschen, um dann doch wieder an einem Nein-Sager zu scheitern, führt nicht weiter.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019