Zunächst einmal ist wenig gegen ein Rahmengesetz für die Einführung einer Nahverkehrsabgabe einzuwenden. Denn Städte, die einen solchen Obolus von Pendlern und Tagesbesuchern verlangen wollen, brauchen in Deutschland dafür vom jeweiligen Bundesland eine Erlaubnis. Im Ausland haben diverse Städte mit solchen Abgaben die Fahrt in die Zentren verteuert, um die Innenstädte vom Autoverkehr zu entlasten.

Manchmal ist das aber nur ein ökologisches Deckmäntelchen, um von den Autofahrern Geld zum Ausbau des teuren Nahverkehrs einzusammeln. Es wird blaue Luft verkauft, die es zunächst gar nicht gibt. Denn der Bau neuer Linien für Busse und Bahnen dauert viele Jahre.

Die Freunde der Nahverkehrsabgabe sollten die Diskussion um die flächendeckenden Fahrverbote für das komplette Stuttgarter Stadtgebiet genau verfolgen. Solange die Politik über die Einführung gestritten hat, hielten sich Gegner und Befürworter in etwa die Waage. Nur wenige Wochen nach der Einführung ist die Stimmung total gekippt und eine große Mehrheit der Bürger gegen die Sperrung der Stadt für ältere Diesel. So ähnlich könnte es auch beim Zwang zum Kauf eines Nahverkehrstickets vor der Einfahrt mit dem Auto gehen. In der Praxis stellen sich so viele Probleme, dass die Bürger das Verständnis für eine ökologische Maßnahme verlieren. Die bisher diskutierten Konzepte sind noch so vage, dass es wenige Einwände gibt. Das wird sich aber ändern, wenn es konkret wird.

