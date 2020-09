Das herrliche blaue „Babbelplast“-Ballgebirge auf der Freizeitwiese, der Burgspielplatz und die Möglichkeit, im Matsch zu wühlen, im Herzogenried sich in einem Höhlenlabyrinth zu verstecken oder im Seilzirkus zu klettern – wer zur Bundesgartenschau Mannheim 1975 ein Kind war, hat all das in ganz wunderbarer Erinnerung. Gute, für damalige Verhältnisse sehr innovative Spielplätze waren ein großer Erfolgsfaktor dieser Gartenschau. Und sie haben entscheidend mitgeholfen, beide Stadtparks auch noch viele weitere Jahrzehnte zu Besuchermagneten zu machen.

Natürlich müssen zu Großveranstaltungen wie einer Bundesgartenschau auch temporäre Bauten entstehen, die danach verschwinden – das war 1975 schon so. Doch entscheidend ist das, was bleibt.

Zwar soll rund um Spinelli nach dem Sommer 2023 kein Zaun bleiben, kein Eintritt mehr erhoben werden. Aber es wird ein wichtiges Naherholungsgebiet nicht nur für die neu entstehenden Wohnhäuser am Südrand von Käfertal, sondern für alle östlichen Stadtteile. Wenn dafür nun bleibende Werte in Form eines modernen Spiel- und Bewegungsparks geschaffen werden, kann dies weiter helfen, die Akzeptanz der Bundesgartenschau zu erhöhen.

Mit Spielgeräten die – erwarteten – 2,1 Millionen Besucher und da besonders die künftigen Generationen spielerisch damit vertraut zu machen, welche Erfindungen aus Mannheim kommen, ist zudem ein hervorragender Ansatz. Die Rolle Mannheims als wichtige Stadt der Innovationen, wo weitaus mehr als nur das Auto (und selbst das weiß ja nicht jeder) erfunden wurde, hat sich nämlich leider immer noch nicht genug herumgesprochen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020