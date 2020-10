Es hätte so schön werden können. 8,2 Prozent Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Ein Rekord-Schub, der sich durch den Rekord-Einbruch in den vorangegangenen drei Monaten zwar erheblich relativiert, aber schon psychologisch Lust auf mehr macht. Doch daraus wird nichts werden. Denn der ab Montag geltende Teil-Lockdown macht den Stimmungsaufheller gleich wieder zunichte. Wenn es gut läuft, schrammt Deutschland im vierten Quartal vielleicht gerade noch so an einer Rezession vorbei. So tückisch kann Krise sein.

Vor allem die regierungsoffizielle Wirtschaftsprognose für das nächste Jahr gleicht deshalb dem berühmten Blick in die Glaskugel. Die Hoffnung sollte man aber trotzdem nicht verlieren. Die Verluste bei der Wertschöpfung im kommenden Monat lassen sich ja noch einigermaßen abschätzen. Ob der Teil-Lockdown aber reicht, um die Zahl der Neuansteckungen nachhaltig zu drücken, steht in den Sternen.

Wenigstens die Rahmenbedingen sind jetzt günstiger als bei der ersten Corona-Welle. China, Deutschlands wichtigster Handelspartner, hat sich bereits von der Krise erholt und legt wirtschaftlich wieder deutlich zu. Auch in Europa sind die Lieferketten weitgehend intakt. Und die deutsche Industrie wird vom neuen nationalen Lockdown weniger betroffen sein als in der ersten Jahreshälfte. Entscheidend bleibt jedoch, wann ein Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Eine Spritze gegen Corona wäre zweifellos die beste Konjunkturspritze.

