Aufgrund seiner Lage ist Genua eine empfindliche Stadt. Die steile, unwegsame Küste ist ein Hindernis für schnellen und massenhaften Verkehr, deshalb ist Ligurien durchzogen von Viadukten, die offenbar an ihre Grenzen gekommen sind. Natürlich handelt es sich dabei um menschliches Versagen.

Einerseits ist mangelnde Instandhaltung der Grund. Soll der Einsturz der Morandi-Brücke einen Sinn haben, dann besteht er in der Erinnerung an das rechte Maß. Lange Zeit schienen dem Wachstum keine Grenzen gesetzt, Staaten und Volkswirtschaften fußen bis heute auf der Illusion des unendlichen Wachstums. Durch die Errungenschaften von Ingenieurs- und Baukunst sind fast alle Pläne realisierbar.

Genua wurde immer größer, es wurde an Stellen gebaut, an denen man dies besser nicht getan hätte. Darin sind sich die Fachleute heute einig angesichts der sintflutartigen Überschwemmungen, die die Region seit Jahren regelmäßig heimsuchen. Springfluten werden durch Bauten an den falschen Orten befördert, das Wasser kann nicht mehr natürlich abfließen, sondern sammelt sich zu tödlichen Sturzfluten zusammen.