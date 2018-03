Bloß kein Computerspiel

Anzeige

Die Fahrer beklagen sich schon seit Jahren – wenn auch nicht immer öffentlich: In der Formel 1 dominiert immer mehr die Technik, schwindet der menschliche Einfluss am Steuer der Boliden zunehmend. Fast wie ferngesteuert geht es manchmal auf den Strecken zu, auf die Sekunde und die Runde genau wird der Zeitpunkt für einen Boxenstopp taktisch kalkuliert oder der Einfluss des Fahrstils auf den Reifenverschleiß vorhergesagt.

Attraktiver macht das die Königsklasse des Motorsports nicht. Schließlich soll es auch in dieser hochkomplexen und spektakulären Rennserie noch immer nach Gummi und Benzin riechen, dominierende Computerprogramme sind unerwünscht. Am Sonntag in Melbourne hat sich auf negative Weise gezeigt, wie groß der Technologieeinfluss auf die Teams und die Rennen inzwischen geworden ist.

Zwar hat der Motorsport-Weltverband FIA schon begonnen, die Steuerung der Fahrer durch die Crews während der Grand Prix zu begrenzen. Doch im Zuge der weiteren Veränderung in der Formel 1 muss nun auch laut darüber nachgedacht werden, wieder näher an die Motorsportbasis zurückzukehren. Denn als Computerspiel auf der Rennstrecke taugt die Königsklasse nun wirklich nicht.