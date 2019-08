Bock und Gärtner

Guten Morgen, meine Herren!“ möchte man dem Deutschen Bühnenverein gerne zurufen, der sich in seiner neuesten Werkstatistik bedauernd in Sachen Geschlechtergerechtigkeit stark macht. Am Verbandssitz in Köln klagt man über zu wenig Autorinnen, Regisseurinnen und Komponistinnen auf deutschen Bühnen. Von zu wenig Bühnenvereinspräsidentinnen, Generalmusikdirektorinnen und Intendantinnen ist

...