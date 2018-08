Böser Verdacht

Ecuadors Präsident will ein Zeichen setzen: „Niemand verlässt sein Land, seine Familie, seine Kinder freiwillig“, sagte Lenin Moreno. Seit Monaten erlebt sein Land ähnlich wie Kolumbien, Peru und Brasilien einen massiven Zustrom von Geflüchteten aus Venezuela. Allein in diesem Jahr sind den Behörden zufolge mehr als eine halbe Millionen Venezolaner nach Ecuador eingereist. Der Großteil wird bleiben.

Die Vereinten Nationen bezifferten die Zahl des Exodus aus Venezuela auf 2,3 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 stellten in Deutschland rund 120 000 Menschen einen Asylantrag. Die Venezolaner verlassen ihre Heimat wegen der katastrophalen Versorgungslage und der brutalen Unterdrückung der Opposition, der trotz eines klaren Sieges bei den Parlamentswahlen 2015 jede Möglichkeit genommen wurde, Einfluss auf die politische Entwicklung zu nehmen. Und weitere sechs Jahre unter Nicolas Maduro, dem ebenso völlig überforderten wie skrupellosen linksfundamentalistischen Politiker, können und wollen die Menschen nach dessen umstrittenen Wahlsieg vor ein paar Monaten nicht mehr aushalten.

Vieles erinnert an die Krise in Europa. Doch gibt es einen großen Unterschied. Mit Ausnahme der UN und der kirchlichen Organisationen gibt es nahezu keine Unterstützung für die Flüchtlinge und die aufnehmenden Länder. Linke Menschenrechtsorganisationen und Parteien aus Deutschland und Europa, die sich sehr laut um die Flüchtlinge am Mittelmeer sorgen, schweigen. Ihnen scheint das Schicksal der auf der Flucht vergewaltigten oder zu Prostitution gezwungenen Frauen, zum Drogenhandel verführten Teenager oder erschöpfter Geflüchteter, die oft tagelang über die Andenpässe marschieren, egal. Das nährt einen bösen Verdacht: Es gibt offenbar Geflüchtete erster und zweiter Klasse.

Jene, denen geholfen werden muss, weil sie nach Lesart von Aktivisten Opfer kapitalistischer Politik sind. Und jene, deren Schicksal ignoriert wird, weil sie durch das Versagen eines sozialistischen Experiments zur Flucht gezwungen sind. Barmherzigkeit gibt es nur beim richtigen ideologischen Hintergrund. Das hat innerhalb der sozialistischen Linken Tradition: Auf dem Höhepunkt der Fluchtwelle aus Kuba, als sich Zehntausende auf seeuntüchtigen Booten über das Meer in Richtung USA aufmachten, rief ihnen Kubas Revolutionsführer Fidel Castro hinterher, sie seien arbeitsscheues Gesindel. Tausende ertranken.

Die, die überlebten, haben inzwischen Miami aufgebaut. Nicht Donald Trump, sondern Barack Obama beendete in der letzten Woche seiner Amtszeit diesen Fluchtweg, als er de facto per Dekret das Asylrecht für die Kubaner abschaffte. Damals befanden sich noch rund 11 000 auf der Flucht in Richtung Vereinigte Staaten. Inzwischen betteln sie an der nordmexikanischen Grenze um Lebensmittel. Von ihrem Schicksal hat bis heute kaum jemand Notiz genommen. Es waren wieder einmal die falschen Opfer und die falschen Täter.

