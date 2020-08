Böses Erwachen

Als die Corona-Krise im Frühjahr über Deutschland hereinbrach, waren Ökonomen schnell mit griffigen Thesen über die wirtschaftlichen Konsequenzen des Ausnahmezustands zur Hand. Die Optimisten vertraten das V-Szenario – massiver Absturz, dem rasch ein steiler Aufschwung folgt. Die Pessimisten gingen von der L-Variante aus – Sturzflug, ohne durchgreifende Besserung. Der großen Koalition könnte man nun ein breitgezogenes „U“ zuschreiben: Mit ihrer Verabredung, das Kurzarbeitergeld von zwölf auf 24 Monate auszudehnen, stimmen Union und SPD das Land auf eine längere Krise ein.

Länger, als man es selbst wahrhaben wollte. Tatsächlich ist dieser Konjunktureinbruch beispiellos in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Noch nie sind Produktion und privater Konsum stärker in die roten Zahlen gerutscht. Dabei hat das großzügig gewährte Kurzarbeitergeld bisher noch Schlimmeres verhindert.

Massenentlassungen verhindert

Obwohl zum Beispiel massenhaft Gaststätten und Kleinunternehmen von einem Tag auf den anderen schließen mussten, ist die Massenarbeitslosigkeit ausgeblieben. Auch die Einkommen insgesamt gingen nicht dramatisch zurück. Von Kurzarbeit Betroffene bekommen immerhin bis zu 87 Prozent des Lohnausfalls vom Staat ersetzt. Auch dadurch können Betriebe ihre Mitarbeiter halten und sie sofort aktivieren, wenn die Konjunktur wieder anzieht.

Noch nie wurde das Instrument der Kurzarbeit allerdings auch so massiv genutzt wie jetzt. Und das kostet. Obwohl die Arbeitslosenversicherung zu Jahresbeginn über ein stattliches Polster von 26 Milliarden Euro verfügte, muss der Bund absehbar noch zehn Milliarden aus Steuermitteln drauflegen, um das Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 zu finanzieren.

Dabei wird der Steuertopf durch zahlreiche andere Corona-bedingte Mehrausgaben noch weiter strapaziert: Aktuell geht gerade ein Millionen-Programm für Jugendherbergen und Schullandheime an den Start. Auch sollen Künstler und Selbstständige leichter an Grundsicherung kommen. Und so weiter und so fort.

Mitnahmeeffekte möglich

Angesichts der Kassenlage muss die Frage schon erlaubt sein, warum allen Kurzarbeitern gleich großzügig geholfen wird, anstatt sozial zu differenzieren. Betroffen sind ja längst nicht nur Niedrigverdiener.

Und es gibt noch weitere Probleme bei der beschlossenen Verlängerung: Mit einem derart langfristig gewährten Kurzarbeitergeld ist die Gefahr von Mitnahmeeffekten groß. Unternehmen bekommen schließlich auch die Sozialbeiträge erstattet. Außerdem kann die üppige Abfederung des Arbeitsausfalls dafür sorgen, dass Betriebe künstlich am Leben bleiben, die schon vor Corona kaum Chancen zum Überleben hatten.

Das böse Erwachen wäre dann um so heftiger, denn bis zum Sankt Nimmerleinstag ist die staatliche Alimentierung ohnehin nicht finanzierbar. Spätestens dann greifen auch wieder die Gesetze des Marktes.

Die große Koalition, so scheint es, nimmt hier mögliche Verwerfungen bewusst in Kauf. Bloß keine Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt wenigstens noch bis Ende 2021. Da wird schließlich neu gewählt.

