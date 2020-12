Bei der Ausarbeitung der Grundsteuerreform wurde viel über die rechtlichen Risiken diskutiert. Mehrere Anhörungen gab es dazu, ehe Baden-Württemberg seinen Sonderweg beschritt. Bei der Verabschiedung ihres Modells sparte die grün-schwarze Koalition dann nicht mit Selbstlob. Die Kämmerer der Kommunen waren zufrieden, weil die Berechnung viel einfacher ist als bei der konkurrierenden Variante der großen Koalition in Berlin. Zu kurz kam aber offensichtlich die Betrachtung der finanziellen Folgen, wenn nur noch die Grundstücksfläche und der Bodenwert zur Berechnung der Steuer herangezogen werden. Nun zeigen die ersten Fallbeispiele, dass es sowohl nach oben als auch nach unten große Ausschläge geben wird. Vor allem für die Eigentümer von großen Grundstücken mit älteren Immobilien darauf wird es teurer. Das ist zunächst zwingende Folge des Urteils der Verfassungsrichter. Ob die sich aber eine Vervierfachung der Grundsteuer vorgestellt haben, darf bezweifelt werden. Umgekehrt kann die Belastung der Gewerbetreibenden ähnlich stark sinken.

Grüne und CDU haben den Bürgern ihre Reform als Katze im Sack verkauft. Eine offene Diskussion über die Belastungsverschiebungen gab es nicht. Den Regierenden wäre es natürlich am liebsten, wenn das so bliebe. Viele der politisch Verantwortlichen werden nicht mehr im Amt sein, wenn in vier Jahren die ersten Steuerbescheide ausgestellt werden. Aber vielen Grundbesitzern droht dann ein böses Erwachen.

Zumindest sollten jetzt schnell Vergleichsberechnungen zwischen den Modellen des Bundes und des Landes angestellt werden. Jetzt wäre noch Zeit, Korrekturen vorzunehmen, um die soziale Unwucht zu beseitigen.

Da die Grundsteuer auf die Mieter umgelegt werden kann, drohen scharfe Debatten. Es entspräche aber einer nachhaltigen Politik, wenn die jetzt Verantwortlichen sich den Folgen ihres Tuns auch stellen würden und das nicht ihren Nachfolgern überlassen.

