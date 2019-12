Botschafterin und Vorbild

Wohlfühlen. Freunde. Familie. Malaika Mihambo macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie die Kurpfalz liebt. Seit jeher hat sie hier ihren Trainings- und Lebenmittelpunkt, seit ihrem zehnten Lebensjahr ist Ralf Weber ihr Coach. Einen Grund für Veränderungen gab es nie. Warum auch? Sie fand in der Heimat stets alles, was sie brauchte – und ist längst in der weiten Welt zu einer Botschafterin der Rhein-Neckar-Region geworden.

Das liegt natürlich an ihren Erfolgen. Sie ist Europa- und Weltmeisterin im Weitsprung. Mit unglaublichen 7,30 Metern gewann die 25-Jährige im Oktober in Doha WM-Gold und zeigte eine außergewöhnliche Leistung. Als einzige Deutsche sprang bislang nur Heike Drechsler weiter – 7,48 Meter vor 31 Jahren. Also vor einer gefühlten Ewigkeit.

Der Sport ist die eine Seite . . .

Doch der Sport ist immer nur die eine Seite des Athleten, es gibt ja immer noch den Menschen, dessen Auftreten und Persönlichkeit. Oder anders ausgedrückt: Es ist das Eine, eine Weltklasse-Weitspringerin zu sein. Etwas ganz Anderes ist es aber, sich auch entsprechend zu verhalten. Daran scheiterten schon viele. Dabei erkennt man doch erst daran, wer wirklich eine Große, eine Ausnahmeathletin ist.

Bei Mihambo steht das schon jetzt mehr oder weniger fest. Die Leichtathletin von der LG Kurpfalz präsentiert sich bodenständig und bescheiden, ehrlich und echt, ungekünstelt und ungezwungen. Allüren sind ihr fremd – auch nach den Erfolgen, den Talkshow-Auftritten und den Besuchen auf roten Teppichen. Mihambo ist einfach Mihambo geblieben – und scheut sich niemals, sich klar zu positionieren, an andere zu denken, das große Ganze im Blick zu haben oder Missstände anzusprechen.

. . . die andere das Auftreten

Die internationalen Komitees forderte sie dazu auf, bei der Vergabe von sportlichen Großveranstaltungen künftig ein wenig mehr auf die moralischen Standards der potenziellen Gastgeberländer zu schauen. Die insbesondere in Deutschland gerne betriebene Medaillenzählerei bei Olympischen Spielen verurteilte die 25-Jährige außerdem ebenso wie das zunehmende Verschwinden olympischer Kernsportarten wie Schwimmen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Kurzum: Mihambo spricht nicht nur in Interviews, sondern hat auch etwas zu sagen – ohne dabei zu polarisieren oder zu provozieren. Sie hat einfach nur eine klare, fundierte Meinung, was angesichts der Standard-Antworten und Phrasen in der entrückten Parallel-Welt Profi-Fußball für gleichermaßen seltene wie wohltuende Abwechslung sorgt und nur noch mehr unterstreicht, wie verdient die Auszeichnung als Sportlerin des Jahres ist. Denn Mihambo erbringt zweifelsohne ihre Leistung nicht nur im Stadion, sondern vor allem auch im täglichen Leben. Sie ist das, was nur sehr wenige sind: Der Idealtyp einer charismatischen Spitzenathletin. Oder ganz einfach nur ein großes Vorbild.

