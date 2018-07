Anzeige

Steve Bannon träumt seit geraumer Zeit von einer rechten Internationalen. Nach dem knappen Wahlsieg von US-Präsident Donald Trumps trommelte dessen Chefstratege Marine LePen, Nigel Farage, Geert Wilders und andere europäische Populisten zusammen. Mit der Gründung der Stiftung The Movement (Die Bewegung) nimmt das Bündnis nun Gestalt an.

Bannon tut dies alles mit Rückendeckung aus den USA und Russland, deren Regierungen die Europäische Union erklärtermaßen schwächen wollen. Der Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, nannte es nach Ankunft in Berlin seine Aufgabe, den Rechtspopulisten in Europa zu helfen. Mit der jetzt Gestalt annehmenden Bannon-Organisation gibt es künftig eine Schaltzentrale im Herzen Europas, von der aus die Zerstörung des großen Friedenswerks auf dem Kontinent intensiv betrieben werden soll.

Ob die Bewegung von rechten Milliardären aus den USA oder direkt aus Moskau ihr Geld erhält, macht nur marginal einen Unterschied. Denn beide verfolgen das gleiche Ziel: Europa zu spalten und zu schwächen. Mindestens das sollten AfD, FPÖ & Co zu denken geben. Warum wohl investieren Nationalisten aus Russland und den USA so massiv in die Unterminierung der Europäischen Union? Die Antwort liegt auf der Hand. Weil es sehr viel einfacher ist, kleinen Nationalstaaten ihren Willen aufzuzwingen als einem starken Europa mit einer halben Milliarde Menschen.