Bremer Bewerbung

Noch bevor ein Wort über die Zukunft des SV Werder Bremen gesprochen war, stellte Florian Kohfeldt nach der Relegation klar: „Es kann kein ,Weiter so’ geben.“ Was er mit „Weiter so“ genau meinte, ließ der 37-Jährige offen. Viel wichtiger war ohnehin, was er danach sagte. Kohfeldt verwandelte das „kann“ in seinem Satz in ein „wird“. Seine Aussage hatte damit plötzlich etwas Verbindliches, weil sie als Ansage oder Versprechen zu verstehen war. Oder anders ausgedrückt: Unmissverständlich machte er deutlich, dass sich beim SV Werder etwas ändern muss.

Diese Erkenntnis verwundert keinesfalls. Es hätte schließlich nicht viel gefehlt und der lange vom Europapokal träumende Club wäre in der 2. Liga aufgewacht. Die Saison sollte deshalb als Warnung verstanden werden, denn die Bremer sind nicht davor gefeit, in der nächsten Runde in ähnliche Probleme zu geraten.

Dazu reicht ein Blick auf die Mannschaft, die mit der Situation lange nichts anzufangen wusste. Die Spieler wirkten wie Schüler, die glaubten, sich gut auf eine Prüfung vorbereitet zu haben, aber plötzlich kamen die falschen Fragen. Nun wäre es unangebracht, das allein dem Fußballlehrer Kohfeldt anzulasten. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass dieses Team nicht besser ist. Werder deckte sich in den vergangenen Jahren mit Spielern ein, die aufgrund lange zurückliegender Verdienste zwar einen großen Namen haben, aber nur allein deshalb auch noch einen Club fanden. Ihre Ex-Vereine hatten zumindest keine Verwendung mehr für Nuri Sahin sowie die an Werder verliehenen Ömer Toprak, Davie Selke und Leonardo Bittencourt. Bremen holte Spieler, die schnell zu haben waren, was die Arbeit von Sportchef Frank Baumann ein wenig fantasielos aussehen lässt.

Geisel der Transferpolitik

Das Schlimme: Da die Ablösesumme von 35 Millionen Euro für den einzigen Verkaufskandidaten Milot Rashica dem Interessenten Leipzig zu viel ist, gibt es kaum Gestaltungsspielraum für einen Umbruch. Zu viel Kapital ist schon gebunden. Bei Toprak und Bittencourt griff eine Kaufpflicht, es gibt also ein „Weiter so“ mit diesem Duo. In der Klausel-Klemme stecken die Grün-Weißen im nächsten Jahr auch bei Selke – ein Klassenerhalt vorausgesetzt. Keine Frage: Werder ist zu einer Geisel seiner einfallslosen Transferpolitik geworden und bewirbt sich zwangsläufig um eine weitere Saison im Abstiegskampf. Da wäre es vielleicht doch vernünftiger gewesen, vor einem Jahr die Forderungen des weggeschickten Max Kruse zu erfüllen.

Das unnötige Vergraulen des langjährigen Leistungsträgers ist zweifelsohne einer der größten Fehler der handelnden Herren beim taumelnden Traditionsverein, der mal ein wenig Richtung Norden – also geografisch, nicht in der Tabelle – schauen sollte. Der Hamburger SV ignorierte lange Zeit alle Alarmsignale, dann erwischte es ihn. Auch weil es stets ein „Weiter so“ gab.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020