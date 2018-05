Anzeige

Um zu verstehen, was in Venezuela passiert ist, muss man sich noch einmal die Geschehnisse der letzten fünf Jahre vor Augen führen: Massenproteste gegen die katastrophale Versorgungskrise wurden mit Gewalt beendet, die freie Wahl zum Parlament 2015, bei der die Opposition deutlich gewann, einfach ignoriert. Deren Abgeordnete wurden aus der Nationalversammlung geprügelt und durch eine linientreue verfassungsgebende Versammlung ersetzt. Mögliche Rivalen für die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag ins Gefängnis gesteckt, mit einem Berufsverbot belegt oder ins Exil gezwungen.

Mehr als zwei Millionen Venezolaner sind deshalb allein in den vergangenen zwei Jahren aus dem Land geflüchtet. Und trotzdem hat Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro jetzt die Wahl haushoch gewonnen. Möglich gemacht hat das seine brutale Strategie, den Gegnern jede Kraft und jedes Mittel zur Gegenwehr zu nehmen. Hinzu kommt, dass nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung in dem südamerikanischen Land überhaupt an der Wahl teilgenommen hat.

Deshalb reichte es für Maduro, der sich auf den harten Kern seiner Anhänger verlassen konnte, die von den staatlichen Transferleistungen profitieren. Von seinen Unterstützern ließ sich der Präsident groß feiern. Kolumbien, Chile und Panama erkennen dagegen die Wahl in Venezuela nicht an, sie sind besonders vom Flüchtlingsstrom betroffen. Die Menschen verlassen das Land in Massen, weil alle wirtschaftspolitischen Entscheidungen Maduros bisher nur das Elend der Venezolaner vergrößert haben.