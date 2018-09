Brychs Formkrise

Wenn er nicht die schillerndste Figur des Welt-Fußballs fälschlicherweise vom Platz gestellt hätte, sondern – sagen wir Patrik Hrosovsky von Viktoria Pilsen –, Felix Brych hätte wohl spätestens am Wochenende bei einer Partie in der Bundesliga zur Tagesordnung übergehen können. Der deutsche Schiedsrichter zeigte aber nun einmal Cristiano Ronaldo in dessen erstem Champions-League-Spiel für Juventus Turin zu Unrecht Rot – und gilt nun in den Gazetten zwischen Neapel und Manchester als eine ganz große Pfeife.

Fehler passieren, sie sind menschlich, aber bei Brych muss man mittlerweile von einer echten Formkrise sprechen. An das Phantomtor von Hoffenheim im Jahr 2013 denkt der Rechtsanwalt aus München bestimmt auch nicht gerne zurück, aber seit seiner schroffen Ausbootung bei der WM in Russland nach einem falschen Elfmeterpfiff im Spiel Serbien gegen die Schweiz steht Brych wieder unter verschärfter Beobachtung – und mit ihm die deutsche Schiedsrichter-Gilde generell. Das Chaos beim Videobeweis ebbt zwar langsam ab, aber im Europapokal fallen die heimischen Unparteiischen häufig durch eine zu penible Amtsauffassung auf. „An den Haaren herbeigezogen“ bezeichnet Brychs früherer Kollege Babak Rafati Ronaldos Rot sarkastisch.

Dass sich der 43-Jährige in Valencia auf die falsche Einflüsterung seines Torrichters Marco Fritz verließ, macht die Angelegenheit nicht weniger delikat. Vor allem, weil es Ronaldo traf.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018