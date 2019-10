Hakan Calhanoglu ist in Mannheim geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Beim SV Waldhof erhielt er das Rüstzeug, das ihn zu einem der größten Fußballer machte, den die Stadt je hervorgebracht hat. Sein Vater Hüseyin betreibt im Stadtteil Käfertal ein Soccercenter, zwei von Hakans Cousins gelten als große Talente in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim. Die Calhanoglus können als ein Musterbeispiel gelungener Integration gelten. Und dann das.

Nach dem 1:0-Sieg der Türkei gegen Albanien in der EM-Qualifikation stellt sich Hakan Calhanoglu mit einigen Mitspielern vor die Ehrentribüne und salutiert mit einem militärischen Gruß. Einen Tag vorher hatte die Armee von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Norden Syriens einen Krieg gegen kurdische Truppen begonnen. Völkerrechtswidrig, international scharf kritisiert, gnadenlos. Was ist nur in Calhanoglu gefahren, dass er diesen brutalen Gewaltakt eines Despoten öffentlich unterstützt?

Gruppenzwang fällt als Entschuldigung aus, wenn eine Geste von ihrem Habitus schlimmste Erinnerungen an faschistische Zeiten weckt. Calhanoglus Aktion ist beschämend. Für ihn selbst und für Mannheim, die für ihre Toleranz bekannte Stadt, die in diesem Fall bei der Vermittlung demokratischer und menschlicher Werte an einen ihrer jungen Bürger offenbar krachend gescheitert ist. Sie sendet ein verheerendes Signal an all die türkischstämmigen Deutschen, für die der Star des AC Mailand ein Idol ist. Ähnlich wie bei Mesut Özils und Ilkay Gündogans Erdogan-Bildern spielt Calhanoglus Fehltritt außerdem den rechtsextremen Rattenfängern in die Karten, die Menschen wie ihn am liebsten gar nicht in Deutschland hätten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019