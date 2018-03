Chance für jedermann

Anzeige

Der Boom an den Aktienmärkten lockt wieder mehr Deutsche an die Börse. Zuletzt hielten zehn Millionen Menschen Aktien oder Anteile an entsprechenden Fonds. Trotz des jüngsten Anstiegs machen viele Deutsche nach wie vor aber lieber einen Bogen um Aktien: Nur elf Prozent des privaten Geldvermögens stecken in den Papieren, gut 40 Prozent dagegen in Bargeld, Giro- oder Tagesgeldkonten – wo es bestenfalls mickrige Zinsen gibt.

Das Desaster am Neuen Markt zur Jahrtausendwende und der Absturz der Telekom-„Volksaktie“ haben viele Deutsche nachhaltig verschreckt. Und wer zuletzt gekauft hat, ist bei hohen – vielleicht zu hohen – Kursen eingestiegen. Auch solch kurzfristiges Spekulieren statt langfristigem Investieren steckt hinter dem jüngsten Anstieg der Aktionärszahlen und liefert einen weiteren Beleg für die unterentwickelte Börsenkultur hierzulande. Dabei sollten Aktien nach übereinstimmender Meinung aller Finanzexperten ein elementarer Bestandteil der privaten Altersvorsorge sein. Umso mehr, als ein Ende der Niedrigzinsphase in Europa noch nicht in Sicht ist. Mit etwas Finanzwissen und unabhängiger Beratung hat jeder Deutsche die Chance, sinnvoll in Aktien zu investieren – er sollte sie im eigenen Interesse nutzen.