Chance für Neustart

Annegret Kramp-Karrenbauer hätte am 10. Februar wohl kaum das Handtuch als CDU-Vorsitzende geworfen, wenn sie geahnt hätte, was nur zwei Wochen später folgt – nämlich Corona. Wie im wahren Leben, so gibt es auch in der Politik die besten Erkenntnisse immer erst im Nachhinein. Timing ist in einer so dynamischen Krisenzeit schwierig, Fehler sind da programmiert. Geradezu fahrlässig wäre es aber, nicht das zu berücksichtigen, was absehbar ist. Dass die Pandemie jetzt und noch mindestens ein halbes Jahr lang die Tagesordnung beherrschen wird, gehört dazu.

Es wird in den nächsten Monaten um Krisenmanagement gehen, nichts anderes. Nicht um Steuerreformen, Außenpolitik oder innere Sicherheit. Und schon gar nicht um Personen oder die Befindlichkeiten von Parteien. Dass die CDU die Entscheidung über Kramp-Karrenbauers Nachfolger in das Frühjahr verschoben hat, war aus mehreren Gründen absolut richtig und sogar notwendig. Es hätte die Partei völlig desavouiert, wenn sie jetzt in Stuttgart oder anderswo mit 1001 Delegierten ein kleines Ischgl der Politik durchziehen würde, während ihre Regierenden die Bürger zum Verzicht auf Reisen und Kontakte aufrufen und bei Nichtbefolgen bestrafen. Das ist ein nahe liegender Einwand, und es spricht gegen den Charakter des Kandidaten Friedrich Merz, dass er seinen Ehrgeiz und die Aussicht auf einen kleinen Vorteil über diese Selbstverständlichkeit stellt. Und die CDU auch in dieser Frage spaltet. Person vor Partei vor Land scheint sein Motto zu sein.

Außerdem ist gar nicht die richtige Zeit für eine Entscheidung, die für Jahre nicht nur die Weichen in der CDU stellt, sondern, da der neue Vorsitzende womöglich Kanzlerkandidat und Kanzler wird, auch für Deutschland. Er würde nach Kriterien von heute gewählt werden für eine Welt von morgen, in der es – wenn der Impfstoff kommt – um ganz andere Themen gehen wird. Doch keiner der drei Bewerber, die sich alle kurz vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland gemeldet haben, spiegelt wider, was das Land nach Corona brauchen wird. Eine Person, die ausgleichend wirkt (also nicht Merz), die zupacken kann (also nicht Laschet) und die Autorität ausstrahlt (also nicht Röttgen). Mit einem Parteitag jetzt hätte die CDU das unwissentlich schlechte Timing ihrer Vorsitzenden vom Februar sehenden Auges wiederholt. Die Verschiebung bietet nun die Chance, die verunglückte Nachfolgeregelung im Parteivorsitz neu zu starten. Und vielleicht bessere Bewerber zu finden. Mindestens für die Kanzlerkandidatur.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020