Chance genutzt

Die Einweihung des Hinweisschildes für die Benennung des Raiffeisenplatzes ist quasi der letzte Akt in der Umgestaltung des OEG-Geländes – Gelegenheit, nach 14 Jahren die Ergebnisse des Mammutprojektes zu bewerten. Um es gleich zu sagen: Trotz aller Schwierigkeiten ist es gelungen.

Wer daran zweifelt, der mag sich an die Zustände vor der Umgestaltung erinnern oder sie sich auf alten Fotos vergegenwärtigen. Öde Hallen, hässliche technische Installationen, insgesamt de facto ein riesiges Industriegelände mitten im Herzen der Stadt.

Natürlich waren die Entscheidungsprozesse an vielen Stellen schwierig, doch die Aufgaben waren es auch: Gemeinderat und Verwaltung hatten von einem Tag auf den anderen ein Vorhaben zu gestalten, für das die privaten Investoren rund 40 Millionen Euro mobilisierten, also fast doppelt so viel, wie die aktuelle Schulsanierung kostet – das mag die Dimension deutlich machen.

Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Zustand heute ist weit besser als der vorherige – das ist in der Tat ein Wert an sich, weil für Neubauten keineswegs selbstverständlich. Schriesheims Stadtbild ist nicht hier verschandelt worden. Dafür gibt es bessere Beispiele – in der Altstadt, auf dem Branich, in Altenbach.

Hoher Wohnwert

Der Ästhet mag sich über die äußere Gestaltung erheben, kann aber keine Alternative aufzeigen. Schwarzwaldhäuschen waren an dieser Stelle ebenso unrealistisch wie eine Grünfläche, die aller Erfahrung nach in Innenstadtbereichen vor allem dazu dient, dass tagsüber die Hunde und abends die Schnapsflaschen kreisen.

Und wer auf einem der Balkone steht und den Blick in die Rheinebene oder auf die Weinberge schweifen lässt, der kann über Worte wie Hühnerstall und ähnliches nur den Kopf schütteln. Ganz abgesehen von der medizinischen Infrastruktur, die sich hier konzentriert angesiedelt hat.

Nein, diese Bebauung hat einen ausgesprochen hohen Wert – für jeden einzelnen Bewohner und für die Stadt als Ganzes. 500 Menschen sind hier heimisch geworden – gut drei Prozent der gesamten Stadtbevölkerung. Und das nicht, indem grüne Wiese versiegelt, sondern Steinwüste umgenutzt wurde. Innerstädtische Verdichtung heißt das und ist längst gesellschaftliches Ziel. Insofern ist die Umgestaltung des OEG-Geländes nicht nur gelungen. Sie ist auch vorbildich.

Dienstag, 14.07.2020