Chance mit Beigeschmack

Im nun beantragten Insolvenzverfahren des 1. FC Kaiserslautern das vorläufige Ende eines jahrelangen Teufelskreises zu sehen, klingt mit Blick auf den bekannten Beinamen der Pfälzer wie ein fades Wortspiel. Und doch lässt sich die fatale Abwärtsspirale auf dem Betzenberg kaum anders beschreiben. Immer wieder wurde auf den sportlichen Niedergang mit neuen Schulden reagiert, um schnell an alte Zeiten anknüpfen zu können. Zeitgleich wurden Trainer am Fließband zerschlissen, nach den jeweiligen Abstiegen die Realitäten im jeweils neuen Umfeld negiert und das Ganze noch mit Grabenkämpfen um Einfluss und Geltung in den verschiedenen Gremien garniert. So wurde manch durchaus bemühten Club-Lenker ein zielgerichtetes Handeln völlig unmöglich gemacht.

Nun soll also ein Insolvenzverfahren in Eigenregie den Club retten. Dieser Weg ist dabei eine echte Chance, aber tatsächlich auch die „letzte Patrone“ wie es der Generalbevollmächtigte Dirk Eichelbaum martialisch formuliert. Gelingt es der aktuellen Club-Führung um Beiratschef Markus Merk und Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt, allen Beteiligten klar zu machen, dass Drittliga-Fußball zunächst einmal unter Drittliga-Bedingungen gearbeitet werden muss und Erfolg nicht über Nacht und mit neuen Schulden erkauft werden kann, könnte es mit den Roten Teufeln tatsächlich wieder schrittweise nach oben gehen.

Zugute kommt den Pfälzern dabei, dass die Insolvenz aufgrund der Ausnahmesituation und der damit verbundenen Milde des DFB keine sportlichen Auswirkungen hat. Das ist auf der einen Seite verständlich, da jeder hoch verschuldete Drittligist in einer Zeit der Geisterspiele und demnach ohne nennenswerte Einnahmen endgültig in Schieflage geraten muss. Dass allerdings gerade die Pfälzer vor dem Hintergrund einer jahrelangen Misswirtschaft indirekt belohnt werden, hinterlässt bei manch anderem Club sicher einen faden Beigeschmack.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020