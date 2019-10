Chance nutzen

Wiesbaden hat in sein im vergangenen Jahr eröffnetes Rhein-Main-Congresscenter (RMCC) 190 Millionen Euro investiert. Zudem zahlt die Stadt jährlich elf Millionen Euro Betriebskostenzuschuss. Das ist mehr als doppelt so viel wie der Zuschuss, den die Stadt Mannheim für den Rosengarten aufbringt. Von Heidelberg über die neue Filderhalle bei Leinfelden-Echterdingen und eine große Erweiterung in Düsseldorf bis nach Hamburg – überall tut sich was, denn das Kongressgeschäft boomt gewaltig.

Trotz Internet und Videokonferenzen haben gerade Großkongresse eine Zukunft. Die Menschen wollen sich begegnen. Zum Erfahrungsaustausch, zur Fortbildung, zur Kontaktpflege sind persönliche Treffen nach wie vor unverzichtbar. Sie laufen nur anders ab als früher, mit dem Einsatz moderner Technik, aufgeteilt in immer kleinere Gruppen statt nur großer Vorlesungen und mit großem Platzbedarf für begleitende Fachausstellungen.

Nachhaltig bauen

Daher braucht man auch mehr Räume, die flexibel nutzbar sind. Genau das soll bei der jetzt anstehenden Rosengarten-Erweiterung geschaffen werden. Mit ihr kann Mannheim Schritt halten im Wettbewerb der Kongresszentren. Das Projekt ist, um das moderne Wort zu gebrauchen, nachhaltig, weil es keine zusätzlichen Flächen versiegelt, sondern bisher ungenutzten Luftraum füllt, ohne die Silhouette des Rosengartens zu beschädigen. Und das Vorhaben erfolgt genau zum richtigen Zeitpunkt, weil für eine Brandschutzsanierung an dieser Stelle ohnehin gearbeitet werden muss und die Stadt derzeit auch über den finanziellen Spielraum für solch eine langfristig wirkungsvolle Investition verfügt.

Daher ist es richtig, diese Chance jetzt zu nutzen. Schon die große Erweiterung 2007 hat sich unbestreitbar ausgezahlt.

Mittwoch, 23.10.2019