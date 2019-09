Rund zehn Jahre ist es jetzt her, dass Angela Merkel die „Bildungsrepublik Deutschland“ ausrief. Doch von diesem ehrgeizigen Anspruch der nach wie vor amtierenden Kanzlerin ist die Republik immer noch weit entfernt. Das zeigt auch die aktuelle Kita-Studie der Bertelsmann-Stiftung. Es mangelt an Erziehern und damit auch an der Betreuungsqualität, wobei sich die Lage in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich darstellt. So ist etwa in Mecklenburg-Vorpommern eine Fachkraft rein rechnerisch für gut 13 Kinder zuständig, in Baden-Württemberg dagegen nur für sieben. Im Klartext heißt das: Die frühkindliche Bildung ist stark vom Wohnort abhängig.

Ein trauriger Befund. Die Bundesregierung hat es in der Hand gehabt, dieser Ungleichheit endlich ein Stoppzeichen zu setzen. Stichwort „Gutes-Kita-Gesetz“. Dafür ließ sich die zuständige Ministerin Franziska Giffey von der SPD politisch feiern. In Wahrheit hat dieses Gesetz bei allen Verbesserungen einen entscheidenden Webefehler: Es sorgt nicht für einheitliche Qualitätsstandards und damit auch nicht für verbindliche Betreuungsschlüssel. Denn Giffey hat es den Ländern überlassen, ob sie dank der Bundesmittel in Höhe von immerhin 5,5 Milliarden Euro mehr Kita-Personal einstellen oder damit den kostenlosen Kita-Besuch ermöglichen. Letzteres schont zwar den Geldbeutel der Eltern, nützt aber nicht unbedingt ihren Kindern.

Hier hat die Ministerin die Chance verpasst, klare Prioritäten zu setzen und die Kitas wirklich „gut“ zu machen. Nur eine ausreichende Bildung schafft die Voraussetzung für Chancengleichheit von Kindern unterschiedlicher sozialer oder geografischer Herkunft. So hatte es Angela Merkel seinerzeit formuliert, als sie auf die Idee mit der „Bildungsrepublik“ kam. Dem kann man nur zustimmen. Umso ärgerlicher ist es, dass die Praxis immer noch eine andere Sprache spricht. Die Bertelsmann-Studie hat daran eindringlich erinnert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019