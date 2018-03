Chancen statt Stütze

Anzeige

Die Tafeln sind gleichwohl eine tägliche Mahnung für die Politik, die Hände nicht in den Schoß zu legen. Das bedeutet in der Praxis, zum Beispiel für weniger prekäre Jobs zu sorgen, indem die Tarifbindung gestärkt wird. Das bedeutet auch, die Notwendigkeit einer nachhaltigen Integration von Flüchtlingen nicht nur in Sonntagsreden zu thematisieren. Integrationskurse sind immer noch Mangelware. Um mehr Chancengerechtigkeit muss sich die künftige Bundesregierung viel stärker kümmern als bisher. Ansonsten wird der Zulauf zu den Tafeln kaum zurückgehen.

