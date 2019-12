Chaos in den Tipprunden

Zwei Dinge kann man der Fußball-Bundesliga in dieser Saison gewiss nicht vorwerfen: Vorhersehbarkeit und Langeweile. Da begradigt der FSV Mainz 05 sein verheerendes Torverhältnis nach dem 0:8-Kollaps in Leipzig noch in der Hinrunde mit zwei mindestens erstaunlichen Auswärtssiegen: 5:0 in Bremen, 5:1 in Hoffenheim. Und die TSG, Mitte November auf Kurs Europapokal, dilettiert sich plötzlich in Heimspielen gegen Düsseldorf, Mainz und Augsburg gerade einmal einen Punkt zurecht.

Oder Eintracht Frankfurt: Anfang November landesweit als 5:1-Bayern-Deklassierer gefeiert, sind die Hessen inzwischen mit einer besorgniserregenden Sieglos-Serie kurz vor Weihnachten bedrohlich nahe an die abstiegsgefährdete Tabellenregion gerutscht.

Die Frage, was diese Ausschläge grundsätzlich über das Niveau der Liga aussagen, ist eine andere. Wenn jeder jeden schlagen kann, bürgt das für permanente Spannung – und sorgt für heftiges Chaos in den einschlägigen Tipprunden. Aber es stellt dem vermeintlichen Premiumprodukt Bundesliga auch nicht eben das höchste Qualitätszertifikat aus.

Hoffnung bei Krisenclubs

Gerade den Krisenclubs kann diese Unberechenbarkeit auf niedrigem Level aber immer Hoffnung machen. Beispiel 1. FC Köln. Der FC lag nach dem Absturz auf den letzten Platz noch vorige Woche auf der fußballerischen Intensivstation – mit wenig Aussicht auf Heilung. Ein paar Tage und zwei Siege später sieht es so aus, als könnten die Rheinländer innerhalb einer Woche mehr Punkte holen als an den kompletten 14 Spieltagen davor. Dazu müsste am Samstag nur ein Erfolg gegen die völlig aus der Spur geratenen Bremer gelingen.

Das klingt einigermaßen verrückt – aber so ist diese völlig unvorhersehbare Bundesliga-Saison eben.

