Chef im Dilemma

Was im Herbst passiert, hat die Bundesrepublik noch nie zuvor erlebt: Erstmals wird ein amtierender Bundeskanzler (in diesem Fall eine Bundeskanzlerin) nicht mehr bei der Wahl antreten. Angela Merkel wird nach 16 Jahren Amtszeit eine Lücke hinterlassen, deren Ausmaß vielen nicht bewusst ist. Egal, wie man zu ihr steht – sie hat dieses Land und die politische Kultur geprägt. Eine ganze Generation ist herangewachsen, die nichts anderes kennt als diese Frau an der Spitze.

Mehr als alle anderen Parteien ist die CDU auf ihre Führung ausgerichtet. Nicht ganz zu Unrecht trägt sie den Spottnamen „Kanzlerwahlverein“. Man könnte es auch positiv formulieren: Sie ist loyal gegenüber der Person, die sie leitet. Sie hat sich von Merkel wieder stärker in die Mitte führen lassen und, wenn auch unter großem Unbehagen in einigen Teilen, ihre Flüchtlingspolitik mitgetragen. Das heißt aber auch, dass der Verlust der Führungsfigur mit einer Identitätskrise verbunden ist.

Formal hat Merkel den Parteivorsitz vor zwei Jahren abgegeben. Weil sie als Kanzlerin aber omnipräsent blieb, hatte die CDU keine Chance, sich von ihrer „Übermutter“ zu befreien. Corona hat Merkels Popularitätswerte erneut in die Höhe getrieben. Als Krisenmanagerin wird sie bis zum Herbst die zentrale Figur der Politik sein. Das stellt den künftigen Parteichef vor eine fast unlösbare Aufgabe.

Er muss für die Christdemokraten ein neues Profil entwickeln und darf sich dabei nicht zu scharf von Merkel abgrenzen. Geht er zu stark auf Konfrontation, wird das die Union viel Sympathie in der Bevölkerung kosten. Erweckt er den Eindruck, dass er eine Kopie der Bundeskanzlerin – nur männlich – ist, wird er sich nicht als einflussreicher Parteichef etablieren können.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist bei diesem Versuch gescheitert. Das liegt nicht nur daran, dass sie zu sehr das Etikett der „Mini-Merkel“ trug und viele falsche Entscheidungen traf. Ihr ist es nicht gelungen, die zerstrittenen Flügel wieder zusammenzuführen. Dafür trägt sie nicht allein die Verantwortung. Kritiker, selbst vermeintliche Parteifreunde haben zu ihrem Niedergang beigetragen. Ihre Rücktrittsankündigung war vor diesem Hintergrund nur konsequent. Aber sie hat auch dazu geführt, dass die Partei seit Monaten nur noch eine Verwalterin, aber keine Gestalterin an der Spitze hatte.

Für die Kandidaten, die jetzt um den Vorsitz der Christdemokraten ringen, steht viel auf dem Spiel. Und: So schwer es den Verlierern fallen wird – wenn sie der Partei nicht schaden wollen, müssen sie sich hinter dem Gewinner versammeln. Und einen Kurs mittragen, der nicht der ihrige ist. Der Sieger wird ihnen und ihren Anhängern ein Angebot machen müssen, wie er sie in die künftige Parteilinie integrieren will. Und er wird einen Weg finden müssen, sich von Angela Merkels Schatten zu befreien, ohne dass es wie ein Bruch wirkt. Keine leichte Aufgabe.

