Corona-Epidemie: Alle sind gefordert

Die Fälle rücken näher. Auch in der Region steigen die Erkrankungszahlen, immer mehr Menschen müssen in Quarantäne. Oberstes Ziel muss es daher jetzt sein, Zeit im Kampf gegen das Virus zu gewinnen.

Was passiert, wenn dies misslingt und die Zahl der Infizierten explosionsartig zunimmt, konnte man zu Beginn der Epidemie im chinesischen Wuhan sehen. Dieser Tage wiederholt sich das in Norditalien. In den dortigen Krankenhäusern werden die Betten auf den Intensivstationen knapp, die Versorgung - insbesondere die Beatmung - der schwer Erkrankten gerät an ihre Grenzen. Vermutlich hat sie diese teilweise bereits überschritten. Dazu kommt, dass dringend benötigte Ärzte und Pflegekräfte selbst erkranken. Die Not ist so groß, dass die Regierung medizinisches Personal im Ruhestand um Hilfe und Rückkehr bittet.

Hierzulande muss es nicht so weit kommen. Deutschland schlägt sich bislang hervorragend. Noch immer - Stand Sonntagabend - gibt es hierzulande keinen einzigen Todesfall zu beklagen. Sicher spielt dabei die hervorragende medizinische Behandlung eine Rolle. Noch wichtiger aber war, dass schon früh Testmöglichkeiten im ganzen Land geschaffen wurden. Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten gehen daher davon aus, dass die Dunkelziffer an Infizierten in Deutschland viel niedriger ist als beispielsweise in Italien.

Licht am Horizont

Gleichzeitig arbeiten Wissenschaftler auf Hochtouren an der Entwicklung von Therapien. Und es gibt Licht am Horizont. Das Robert Koch-Institut ist zuversichtlich, dass bereits in den nächsten Wochen Medikamente zur Behandlung bereit stehen werden. Deutsche Forscher haben einen viel versprechenden Ansatzpunkt gefunden: ein Protein, mit dessen Hilfe das Virus in menschliche Zellen gelangt. Erfreulicherweise gibt es bereits Medikamente, die dieses Protein blockieren. Sie sollen nun an Corona-Patienten getestet werden. Und das ist nicht der einzige Ansatz. Weltweit wird an zahlreichen anderen Wirkstoffe gearbeitet.

Bis es so weit ist, gilt es, die Übertragung des Virus zu verlangsamen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Politik, Unternehmen, Vereine, Einzelpersonen, sie alle müssen ihren Teil dazu beitragen. Wie, das ist längst bekannt: Hände wasche, in den Ärmel niesen, bei Krankheit zuhause bleiben, auf Homeoffice und Videokonferenzen setzen. Und vor allem sollten Massenveranstaltungen konsequent abgesagt werden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 08.03.2020