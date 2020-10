Covid-Cup statt Europapokal

Die italienische Sportzeitung „Corriere dello Sport“ titelte dieser Tage: „Er ist Mensch wie wir.“ Angesichts der fußballerischen Heldentaten von Cristiano Ronaldo war das vielleicht nicht immer oder zumindest nicht jedem ganz klar, wofür es ja durchaus nachvollziehbare Gründe gibt. Denn bisweilen haben seine Leistungen wirklich etwas von einem Außerirdischen.

Doch dann fiel ein Corona-Test bei Ronaldo positiv aus. So wie es jedem anderen passieren kann, weshalb gerade überall auf der Welt dazu geraten wird, Kontakte zu vermeiden und wenig zu reisen. So richtig angekommen ist das in den meisten Teilen des Profisports aber nicht. Die Europapokale und internationalen Wettbewerbe mit den Nationalteams gehen weiter. Um jeden Preis. Wahrscheinlich sogar ohne Rücksicht. Und in dem Irrglauben: Es wird irgendwie gut gehen.

Nun hat das Augen-zu-und-durch-Prinzip zwar hin und wieder seine Berechtigung, in einer Pandemie ist es dann aber doch eher eine schlechte Idee, die Lider durchgehend zu schließen und so gar nicht wahrzunehmen, was gerade passiert. Die Basketballer von Alba Berlin kehrten mit einem positiven Corona-Fall vom Spiel in Moskau zurück, der Pariser Trainer Jure Zdovz reiste mit seinem Club Boulogne Metropolitans erst gar nicht zur Partie in Ulm. Auch er wurde positiv getestet. Dazu die ganzen coronabedingten Ausfälle in der Fußball-Bundesliga: Manuel Akanji, Andrej Kramaric, Kasim Adams. Sie alle kehrten von ihren Nationalmannschaften zurück. Mit einem positiven Test.

Eher Wahnsinn als Unterhaltung

Nun kann man davon ausgehen, dass Verbände und Vereine extrem darauf bedacht sind, ihre Spieler zu schützen. Aber die jüngsten Fälle zeigen, dass es Grenzen gibt und man das Risiko nicht herausfordern, sondern minimieren sollte. Zumal all die jetzigen Infektionen und Isolationen nur der Anfang sein dürften. Die Europacup-Saison startet gerade erst so richtig, am Dienstag beginnen die Gruppenphasen in der Fußball-Champions-League und in der European Handball League. Von da an heißt es: Raus aus dem einen, rein ins nächste Risikogebiet. Und zwischendurch ein nationales Ligaspiel. Wahrscheinlich auch in einem Risikogebiet. Und das alles im Drei-Tages-Rhythmus. Klingt eher nach Wahnsinn als nach Unterhaltung.

Damit aus dem Europapokal nicht der Covid-Cup wird, wäre es deshalb nur logisch, diesen Unsinn zu unterbrechen. Vielleicht muss er sogar ganz gestoppt oder der Modus kurzfristig in eine Turnierform wie in der vergangenen Saison bei den Fußballern geändert werden. Mehr geht einfach nicht.

Und das keinesfalls nur aus gesundheitlicher Sicht. Momentan geht es einzig und allein darum, dass die nationalen Ligen irgendwie ihren Spielbetrieb durchziehen können – was schon schwer genug wird. Gerade auch zeitlich. Der Terminplan ist ohnehin eng, Corona dürfte zudem zu manch einer Spielverlegung führen. Und da wäre es umso wichtiger, wenn nicht zu viele Tage mit Europapokalpartien belegt sind, die in diesen Zeiten nun wirklich niemand braucht.

