Da, wo der Staat blind ist

So gerne würde man ihn vermeiden – diesen womöglich sehr kurzen Moment, in dem dieses verdammte Virus vom einen auf den anderen Menschen überspringt. Diesen Augenblick, in dem sich unsichtbare Teilchen ihren Weg in den Körper des Gegenübers bahnen und dort im äußersten Fall nicht weniger anrichten als den Tod. Über die Frage, mit welchen Methoden dieser am ehesten zu verhindern ist, diskutiert der ganze Globus seit Jahresbeginn zwar intensiv, aber an den meisten Orten nur mit überschaubarem Erfolg. Das gilt nicht zuletzt für Mannheim, wo sich die Lage zuspitzt.

Das Überraschende: Selbst in Kreis- und Stadt-Strukturen, die sich hinsichtlich der Zusammensetzung der Bevölkerung ähneln, kann das Resultat der Corona-Bekämpfung sehr unterschiedlich ausfallen. So müssen sich in der Metropolregion Rhein-Neckar insbesondere einige Kommunen links des Rheins die Frage gefallen lassen, was denn da so gnadenlos in die Hose gegangen ist. Die brave Domstadt Speyer grüßte kürzlich mit 7-Tage-Inzidenzen von weit über 350 bestätigten Fällen pro 100 000 Einwohner. Zusammen mit Ludwigshafen (Inzidenz von 374) und Frankenthal belasten die drei kreisfreien Städte die Statistik im ansonsten mäßig betroffenen Rheinland-Pfalz.

Was im Frühjahr noch als Märchen galt, ist dort nun aber Realität: Auch die Schulen sind ein kleiner Treiber der Pandemie – allen voran zwei große Speyerer Gymnasien, wo seit dieser Woche Wechselunterricht angesagt ist. Ansonsten häufen sich die Fälle etwa in Seniorenheimen. Krankenhäuser in allen drei Städten sind stärker betroffen als andernorts. Auffallend: Die drei Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz haben kein eigenes Gesundheitsamt, sondern werden von jenem des Rhein-Pfalz-Kreises mitbetreut. Hat man hier Infektionsketten zu früh aus den Augen verloren? Landrat Clemens Körner verneint und verweist auf ein sehr diffuses Infektionsgeschehen, das seinen Ursprung vor allem im häuslichen Umfeld habe – Privatpartys, Geburtstagsfeiern, Kaffeeklatsch. Da, wo der Staat quasi blind ist.

Die Corona-Strategie unterscheidet sich jedenfalls nicht wesentlich vom Rhein-Neckar-Kreis, wo überdies viel mehr Menschen wohnen. Allein 175 Kräfte arbeiten derzeit in Ludwigshafen für das Gesundheitsamt. Die Ursache für den linksrheinischen Corona-Hotspot ist insofern hier nicht abschließend zu klären – auch wenn mancher Mannheimer behaupten mag, es läge am übermäßigen Weinkonsum in der Pfalz und der daraus folgenden Distanzlosigkeit ...

