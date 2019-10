Bus und Bahn sind seit Januar billiger – das mag dazu führen, dass der eine oder andere die vergünstigten „Green-City-Tickets“ in Mannheim und Ludwigshafen zum Anlass nimmt, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Nur: Wenn man alle Kosten mit einrechnet, sind Bus und Bahn für Berufspendler im Ballungsraum immer billiger als das eigene Auto. Deswegen dürfte die These, nicht der Preis allein, sondern vor allem das Angebot zählt im Nahverkehr, nicht zu steil sein.

Denn dort, wo die Verkehrsbetriebe den Fahrplan vom 20-Minuten- auf den Zehn-Minuten-Takt umgestellt haben, gehen die Fahrgastzahlen erfreulicherweise stark nach oben. Wenn also ein vernünftiges Angebot da ist, wird es auch genutzt. Dass der Ausbau vor allem von Stadtbahnstrecken viel Geld kostet und zudem nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann, ist klar. 114 neue Stadtbahnen wurden von den Verkehrsbetrieben bereits vor geraumer Zeit bestellt, sie kosten rund eine halbe Milliarde Euro und werden ab 2020/21 geliefert. Neue Schienenstränge in Mannheims Konversions-Stadtteilen Franklin und Glück-stein sind in Planung und sollen im Lauf der 2020er Jahre gebaut werden. Dies wird langfristig mehr Autofahrer zum Umsteigen bewegen als vorübergehend vergünstigte Tickets.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019