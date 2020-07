Einmal im Jahr verleiht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Julius-Hirsch-Preis. Benannt nach einem aus Karlsruhe stammenden Nationalspieler jüdischen Glaubens, den die Nazis in Auschwitz ermordeten, zeichnet der Verband Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen aus, die sich im Fußball-Umfeld in vorbildlicher Weise gegen Rassismus und Antisemitismus engagieren. „Wir reinen Demokraten müssen aufstehen. Das ist alles nicht mehr hinnehmbar. Diese Leute sollen die Fresse halten“, wandte sich DFB-Präsident Fritz Keller bei der Feierstunde im November an die Hetzer im Land, die zuletzt durch die AfD auch in den Parlamenten leider wieder eine Stimme bekommen haben. So weit, so gut.

Abseits dieser löblichen Kampagnen gegen Rechts tut sich der Verband im Tagesgeschäft manchmal schwer, konsequent zu handeln. DFB-Kapitän Manuel Neuer hat im Kroatien-Urlaub – offensichtlich bierselig – das Lied einer Band mitgesungen, die in ihren Texten die Ära des kroatischen Faschismus verherrlicht und als stramm rechtsnationalistisch gilt. Selbst wenn man das Scharfgericht, das über den Nationaltorwart seitdem in den sozialen Netzwerken tagt, nicht gutheißt und man davon ausgeht, dass der rechten Gedankenguts unverdächtige Neuer das dumme Liedchen ohne Wissen um seine Bedeutung trällerte – eines steht fest: Der Weltmeister, immerhin schon 34 Jahre alt, hat einen gewaltigen Fehler begangen und seine Vorbildfunktion als Kapitän der Nationalelf verletzt.

Es muss nicht gleich der Rücktritt als Spielführer sein, aber einen unmissverständlichen Rüffel von der DFB-Spitze oder der sportlichen Leitung der Nationalmannschaft hätte es dafür schon geben müssen. Stattdessen lautete die Reaktion auf Neuers Fauxpas bisher: Schweigen. Als glaubwürdiger Vorkämpfer gegen Rassismus und Rechtsextremismus positioniert sich der DFB so garantiert nicht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020