Das Fahrrad ist angekommen

Der Vorschlag der Freien Wähler ist, bei Lichte betrachtet, nicht ganz neu: Dass ein Lückenschluss zwischen Feudenheim und Neuostheim her muss, wurde schon 1990 auf Antrag der Grünen diskutiert – jetzt also unter der Überschrift „Pop-up-Fahrradspur“. Gut so. Denn vernünftige Fahrradverbindungen können – auch dies wird hier nicht das erste Mal gesagt – durchaus dazu beitragen, die Straßen vom Autoverkehr zu entlasten. Und das kommt dann wiederum allen zu Gute, weil weniger Stau entsteht und weniger Luftverschmutzung verursacht wird.

Derzeit poppen im wahrsten Sinne des Wortes wo man hinschaut Forderungen nach Radwege-Ausbau oder -neubau auf: Neckarstadt, Luisenring, Blumenau, Neckarau und nun auch Neuostheim – die Radschnellwege und den Streit um die Feudenheimer Straße nicht zu vergessen. Das ist die gute Nachricht für alle, die es ernst mit der Verkehrswende meinen: Das Thema Radverkehr wird von (fast) allen Parteien und Gruppierungen aufgegriffen, es wird diskutiert – konstruktiv, kontrovers und manchmal auch erbittert. Das Fahrrad ist, wenn man so will, im politischen Alltag angekommen.

Doch die Stadt sollte sich hüten, den Einzelforderungen mit Flickwerk nachzukommen, das am Ende viel Geld kostet und nur wenig dazu beiträgt, die selbstgesetzten Ziele in Sachen Verkehrswende zu erreichen. Bislang orientiert sich das Radwegenetz an der Auto-Verkehrspolitik vergangener Jahrzehnte: Dort, wo Platz war, hat man einen Radweg gebaut, wo kein Platz war, eben nicht. Für die Zukunft braucht es neue Wege: Radverkehr muss da ausgebaut werden, wo die Radfahrenden tatsächlich unterwegs sein wollen. Am Streit um den Schnellweg durch die Au kann man das genauso ablesen wie an der Pop-up-Fahrradspur am Rhein-Neckar-Schnellweg.

