Das Fass läuft über

Der 19. Februar markiert einen Einschnitt in der jüngeren Geschichte der Fußball-Bundesliga. Die Fans von Eintracht Frankfurt haben mit ihren Protesten gegen den Montagabendtermin stellvertretend für alle Anhänger von Traditionsvereinen unmissverständlich deutlich gemacht, dass das Fass in Sachen Kommerzialisierung endgültig übergelaufen ist.

Die Verantwortlichen bei DFB und DFL wären klug beraten, diesen Weckruf ernstzunehmen. Diejenigen, die in den Stadien für Stimmung sorgen und so einen erheblichen Anteil an der Attraktivität des Produkts Bundesliga haben, sind nicht länger bereit, ihren schleichenden Bedeutungsverlust zu akzeptieren. Spiele am Montagabend, das mögliche Ende von 50+1, der immer noch unfassbar dilettantisch praktizierte Videobeweis – all das sind Symbole für die Entfremdung des Fußballs von den Grundlagen, die ihn hierzulande groß und populär gemacht haben. Deshalb war der massive Protest von Frankfurt legitim und wichtig.

Es wäre zudem ein Treppenwitz, wenn die Eintracht dafür bestraft werden sollte, bei den Aktionen gemeinsame Sachen mit den eigenen Ultras gemacht zu haben. Nur so war es möglich, die Proteste zu kontrollieren und denkbare schlimmere Szenarien zu vermeiden. Der denkwürdige 19. Februar widerspricht deshalb auch der gerne geäußerten Stammtisch-Parole, mit den Ultras sei kein vernünftiger Dialog möglich. Denn die Protestaktionen gegen das Montagsspiel verliefen friedlich, kreativ und ohne Zwischenfälle.