Das große Chaos

Selbst bei der deutschen Schiedsrichter-Zunft macht sich langsam Verzweiflung breit. „In meiner Karriere ist bestimmt fünfmal die Auslegung verändert worden, was Handspiel ist“, seufzte jüngst Fifa-Referee Felix Brych im Magazin „11 Freunde“. Es vergeht fast kein Spieltag in der Fußball-Bundesliga, an dem hinterher nicht kontrovers über die Auslegung der Hand-Regel diskutiert wird. Der Trend zu Super-Zeitlupen und die Einführung des Videobeweises haben die Konfusion weiter verschlimmert. Winkel der Armspreizung, Absicht oder nicht, aktive Bewegung zum Ball – es blickt wirklich niemand mehr durch. Höchste Zeit, dass die Regelhüter in diesem Wirrwarr Klarheit schaffen – für die verunsicherten Fans, aber auch für die Schiedsrichter selbst, die im Hand-Chaos mittlerweile viel zu oft unverschuldet wie ahnungslose Deppen dastehen.

Bei den Reformvorschlägen gibt es grob mehrere Denkschulen: Die einen fordern, dass künftig nur noch dann auf Handspiel entschieden werden darf, wenn eine klare Absicht erkennbar ist. Ansonsten soll der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ gelten. Ein anderer Flügel setzt auf die Definition genauer Kriterien, was künftig ein strafbares Handspiel ist, wie sie jetzt auch die maßgebliche Regel-Institution „International Football Association Boards“ (IFAB) festlegen will.

Der gordische Knoten würde bei beiden Konzepten allerdings kaum durchschlagen werden – die Diskussionen gingen weiter. Das Problem lösen ließe sich nur mit der radikalen Variante: Demnach müsste jedes Handspiel ohne Betrachtung des Einzelfalls sanktioniert werden. Das hätte allerdings zur Folge, dass ein Stürmer statt aufs Tor künftig auch erfolgversprechend aus kurzer Distanz auf den Arm des Verteidigers zielen könnte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019