Das große Geschacher

In Moskau hat die Stunde der Deals begonnen. Ein Geschacher um Syrien, wo nun nach dem geplanten Rückzug der Amerikaner die Einflusszonen neu verteilt werden: vor allem zwischen Russen und Türken. Die einstigen Kontrahenten sind im Laufe des mittlerweile acht Jahre andauernden Krieges in Syrien zu einer Art Verbündeter geworden. Die erste Auslandsreise des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in diesem Jahr zeigt, wie die beiden um Macht – durchaus auch um innenpolitische – kämpfen.

Russland gefällt sich dabei in der Rolle als Herr der Lage. Moskau, das stets betont, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Landes einzumischen, hat nach der Verwirrung durch den Zickzackkurs der USA geradezu einen Trumpf in der Hand. Im Nachkriegssyrien, wann immer es ein solches geben wird, wird Russland zweifellos einiges mitreden. Es hat längst damit angefangen.

Washington will im Nordosten Syriens eine Pufferzone einrichten. Erdogan begrüßt die Idee, will aber, dass türkische Soldaten das Gebiet kontrollieren. Die kurdischen Milizen sollen weg, zur Not durch Angriffe der Türkei. Ankara will aber auch seinen Einfluss in der Grenzprovinz Idlib im Nordwesten Syriens behalten. Moskau hat jedoch immer wieder mit einer Offensive gedroht, sollten sich die Dschihadisten von Haiat Tahrir al-Scham (HTS) dort ausbreiten.

Für Assad ist Idlib allerdings wichtiger, als es die Kurdengebiete im Nordosten sind, wo Ankara sich für eine Pufferzone einsetzt. Die Kurden, die sich nach dem geplanten Rückzug der Amerikaner ihres wichtigsten Beschützers beraubt sehen, sind eine geringere Gefahr für den syrischen Machthaber als die Milizen von HTS. Lässt sich Ankara darauf ein, Idlib Moskau zu überlassen (und damit Assad), stünde Putin als großer Gewinner da, auch wenn für Erdogan damit gar nichts gewonnen wäre. Es ist Moskau, das die Deals antreibt.

