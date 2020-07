Das große Scheitern

Eines muss man dem Hamburger SV ja lassen: Auf ihn ist stets Verlass. Denn wann immer man auch denkt, wirklich alles erlebt zu haben, dann kommen die Hanseaten um die Ecke und setzen noch einen drauf. Oder wie es die „Hamburger Morgenpost“ nach dem leichtfertig verspielten Aufstieg schön formulierte: „Wenn die Tür offen steht, rennt der HSV mit Wucht gegen den Rahmen.“ Entsprechend spielt der Club auch in der nächsten Saison in der 2. Liga - und ist mal wieder auf Trainersuche.

Selbst der bodenständige Dieter Hecking schaffte es nicht, in diesen notorisch hektischen Verein so etwas wie Ruhe zu bekommen oder für einen Mentalitäts- und Kulturwandel zu sorgen. Gewiss, auch der Trainer machte Fehler. Sein Team verschenkte immer und immer wieder Punkte in der Nachspielzeit, Hecking bekam das nicht in den Griff. Aber die Frage bei den Hanseaten darf nicht mehr lauten, was in der vergangenen Saison falsch gemacht wurde. Es geht vielmehr darum, was seit Jahren schief läuft.

Der Umbruch gehört zum Markenkern des Clubs - und zwar in einer derart ausgeprägten Form, dass man nicht mehr nur von Missmanagement, sondern von Sabotage sprechen muss. Kontinuität ist an der Elbe gerade so wahrscheinlich wie der Beschluss des Hamburger Senats, den Hafengeburtstag auf dem Münchner Oktoberfest zu feiern. Kurzum: Dieser einst stolze Verein ist ein Phänomen - was in diesem Fall allerdings keinesfalls als Kompliment zu verstehen sein sollte, sondern eher im Sinne von: schwieriger Extremfall. Oder anders ausgedrückt: Der HSV ist längst zu einem Synonym für geplatzte Träume und verfehlte Ziele geworden, was in Summe für ein großes Scheitern steht.

Dabei ist es keine Neuigkeit, dass die Erfolgschancen mit einer Strategie, Bescheidenheit und Nachhaltigkeit steigen. Das müssten sie doch gerade auch beim HSV wissen, nicht umsonst steht Uwe Seelers Fuß in Bronze gegossen vor dem Stadion. Sein Name erinnert an bessere Zeiten, an die immer noch alle sehnsüchtig denken - was ebenfalls ein Teil des Problems ist. Denn der einst große Club ist ganz schön geschrumpft, dazu reicht ein Blick auf den Kader der vergangenen Saison. Unter Vertrag stand ein Sammelsurium aus Leihspielern, in die Jahre gekommenen Ex-Erstligaprofis und teuren Tribünenhockern.

Nun steht der nächste Neuaufbau an, momentan hat der HSV aber weder Geld noch eine Mannschaft. Umso wichtiger wäre es deshalb, endlich mal einen Plan zu entwickeln.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 05.07.2020