Das Image leidet

Man ist mittlerweile geneigt, von einem Kindertheater zu sprechen. Was sich Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo seit Monaten leisten, ist kaum noch zu begreifen. Die Mitte November mit großen Hoffnungen angekündigte große Schlichtung war zwischenzeitlich Makulatur. Dann schien man sich wieder anzunähern. Benannte sogar mit Matthias Platzeck und Frank-Jürgen Weise zwei Schlichter. Jetzt war man Ufo zufolge nur noch einen Fingerbreit auseinander, um die Schlichtung endlich zu vereinbaren. Dann wurden die Gespräche von Lufthansa doch wieder beendet. Um am Donnerstag Entgegenkommen zu signalisieren. Jetzt droht Ufo wieder mit Streik. Allmählich fragt man sich, was das alles soll.

Für Außenstehende sind Details und einzelne Forderungen ohnehin kaum zu durchschauen. Man möchte Lufthansa-Chef Spohr und der Ufo-Spitze zurufen: Setzt Euch endlich mit ernsthaftem Willen an einen Tisch und klärt alle Fragen, bevor wieder Passagiere die Sache ausbaden müssen, weil Flugzeuge am Boden bleiben. Spohr wie Ufo sollte klar sein, dass das Image der Airline in ohnehin nicht einfachen Zeiten unter diesem nicht enden wollenden Konflikt und möglichen weiteren Streiks leidet. Passagiere sind verärgert, die Konkurrenz reibt sich die Hände.

