Das Interesse ist geweckt

Etwa 90 Prozent der Gesamtflächen ihres K 1 Karrees haben die Investoren am Neckartor bereits vermietet – und das, obwohl das Haus erst im kommenden Frühjahr fertig gestellt werden soll. Das ist ein guter Wert. Er zeigt, dass die Lage am Kopf der Breiten Straße für potenzielle Mieter interessant ist. Dass ein Bauherr Restflächen frei hält, dass er sich die Möglichkeit, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren, nicht nehmen lassen will, ist heute durchaus üblich in der Branche. Schließlich sind einige Entscheidungen noch nicht endgültig gefallen im K 1 Karree. So überlegt man noch, ob im ersten OG eine umlaufende Laden-Galerie mit mehreren kleinen Einheiten eingerichtet werden soll. Eine andere Variante wäre, dort großflächiger zu vermieten, was wohl den Interessen von Filialisten entgegenkäme. Schließlich geht der Trend in Zentren seit Jahren in eine Richtung: Groß schlägt Klein. Auf der einen Seite sicherlich bedauerlich, Vielfalt ist stets wünschenswert, und inhabergeführte kleinere Läden tun jeder Lage gut. Für die ist es freilich schwer, entsprechende Flächenumsätze zu erwirtschaften. Wie auch immer die Entscheidung fällt: Für beide Varianten haben die Investoren schon jetzt ernsthafte Interessenten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018