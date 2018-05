Anzeige

Freuen wir uns auf ein Fußballfest: mit zwei starken Mannschaften, lauten Fans, einer spektakulären Choreographie. Das ausverkaufte Carl-Benz-Stadion wird am Sonntagnachmittag brodeln, das ist sicher. Man spürt, dass viele Menschen in Mannheim den Aufstieg herbeisehnen,dass sie nach Toren und dem süßen Geschmack des Erfolgs lechzen. Es soll wieder nach oben gehen – dorthin, wo das Rampenlicht greller leuchtet, die Aufmerksamkeit größer ist. Dorthin, wo die mittlerweile großen Klubs der Region schon sind: die TSG Hoffenheim, der SV Sandhausen, die Eishockey-Adler, die Handball-Löwen.

Die Sehnsucht nach höherklassigem Fußball in Mannheim sagt viel über die Menschen in der Stadt aus. Hier wird noch immer ordentlich malocht, hier wird sich reingehauen, gehadert, gestolpert aber doch wieder aufgestanden. Erfolg – im Leben und bei seinem Lieblingsverein – schmeckt in Mannheim deshalb noch etwas süßer als anderswo. Weil er hier in der Regel nicht einfach so durch Zufall landet, sondern hart erarbeitet werden muss. Diese Werte sehen viele Mannheimer im SVW. Geht es ihm gut, geht es ihnen gut. Scheitert er, schmerzt es sie lange. Was immer bleibt, ist die Liebe zu ihm. Das ist erstklassig.